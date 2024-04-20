ГПСУ: Поляки сняли блокаду с двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" на границе с Польшей восстановлено, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "УП".

Пограничная стража Республики Польша сообщила украинским пограничникам, что 20 апреля после 09:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

По данным ГПСУ, в настоящее время на въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок и отслеживать состояние работы пунктов пропуска на официальных ресурсах Госпогранслужбы.