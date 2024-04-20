В сети распространяют фото и данные вероятных убийц полицейских в Винницкой области

По данным пабликов, мужчины — отец и сын, оба уроженца Винницкой области, сообщает Деловая столица.

Фото мужчин, которые, вероятно, расстреляли полицейских в Винницкой области публикуют паблики.

Предварительно известно, что это отец и сын. Валерий Василаке, которому 52 года, родился в городе Черномын Винницкой области. Сын – Виталий Василаке (26 лет), вероятно военнослужащий 28 ОМБр.

Появилось видео с бодикамеры убитого полицейского. На кадрах видно, что сначала правоохранители осматривали авто мужчин. Как вдруг нападающий в черном бьет патрульного и слышны выстрелы.

Напомним, двое мужчин расстреляли патрульных и скрылись около 2 ночи в Гайсинском районе. Погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. Пострадавшего госпитализировали в Бершадскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением, множественными ушибами головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

Введен план-перехват.