У мережі поширюють фото та дані ймовірних убивць поліцейських у Вінницькій області

За даними пабліків, чоловіки — батько й син, обидва уродженці Вінниччини, повідомляє Ділова столиця.

Фото чоловіків, які ймовірно розстріляли поліціянтів у Вінницькій області публікують пабліки.

Попередньо, відомо, що це батько і син. Валерій Василаке, якому 52 роки, народився у місті Чорномин Вінницької області. Син — Віталій Василаке (26 років), ймовірно військовослужбовець 28 ОМБр.

Зʼявилось відео з бодікамери вбитого поліціянта. На кадрах видно, що спочатку правоохоронці оглядали авто чоловіків. Як раптом нападник у чорному бʼє патрульного і чути постріли.

Нагадаємо, двоє чоловіків розстріляли патрульних і втекли близько 2 ночі у Гайсинському районі. Загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений. Постраждалого госпіталізували до Бершадської центральної районної лікарні з вогнепальним пораненням, множинними забоями голови та закритою черепно-мозковою травмою.

Введено план-перехоплення.