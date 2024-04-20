Российский удар по Волчанску: количество погибших и раненых возросло

В результате вражеских ударов по Волчанску Харьковской области утром 20 апреля два человека погибли и двое ранены, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, ОВА.

По данным следствия, погибли двое мужчин 50 и 84 лет.

Зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Еще два человека получили ранения - их деблокировали из квартиры. 61-летнюю женщину забрали в больницу.

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

По данным властей, это были боеприпасы УМПБ Д-30.