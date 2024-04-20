Російський удар по Вовчанську: кількість загиблих та поранених зросла

Внаслідок ворожих ударів по Вовчанську Харківської області вранці 20 квітня двоє людей загинули та двоє поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Харківська обласна прокуратура, ОВА.

За даними слідства, загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Ще дві людини отримали поранення – їх деблокували з квартири. 61-річну жінку забрали в лікарню.

За попередніми даними, ворог бив по місту авіаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За даними влади, то були боєприпаси УМПБ Д-30.