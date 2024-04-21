Медведев пожелал США гражданскую войну после одобрения помощи Украине
На позитивное голосование Палаты представителей США о пакете помощи Украине бывший президент РФ отреагировал с оскорблениями. Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Деловая столица.
Российский экспрезидент Дмитрий Медведев назвал помощь Украине от США "русофобским" решением и с оскорблениями прокомментировал голосование в Палате представителей.
"В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков", — сказал Медведев.
Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что желает Соединенным Штатам войны с применением танков, самолетов, артиллерии и прочего вооружения.
"С учетом русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США скорейшим самим погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХІ века – Соединенных Штатов Америки", — добавил Медведев.