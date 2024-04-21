Медведев пожелал США гражданскую войну после одобрения помощи Украине

На позитивное голосование Палаты представителей США о пакете помощи Украине бывший президент РФ отреагировал с оскорблениями. Со ссылкой на российские СМИ, сообщает Деловая столица.

Российский экспрезидент Дмитрий Медведев назвал помощь Украине от США "русофобским" решением и с оскорблениями прокомментировал голосование в Палате представителей.

"В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков" , — сказал Медведев.

Кроме того, заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что желает Соединенным Штатам войны с применением танков, самолетов, артиллерии и прочего вооружения.