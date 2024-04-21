Убийство полицейского в Виницкой области: в Нацполиции рассказали детали
В машине полицейских, которые были расстреляны на Виннитчине, сидел также гражданский мужчина. Правоохранители везли его на признание. Об этом рассказала представитель Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская, сообщает Суспільне.
"Той ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на признание и составить протокол", - сказала Маевская.
Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.
По ее словам, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.