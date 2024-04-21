Убийство полицейского в Виницкой области: в Нацполиции рассказали детали

В машине полицейских, которые были расстреляны на Виннитчине, сидел также гражданский мужчина. Правоохранители везли его на признание.﻿ Об этом рассказала представитель Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская, сообщает Суспільне.

"Той ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на признание и составить протокол" , - сказала Маевская.

Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.

По ее словам, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.