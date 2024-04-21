Вбивство поліцейського у Вінницькій області: у Нацполіції розповіли деталі

У машині поліцейських, розстріляних на Вінниччині, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на визнання. Про це розповіла представник Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська, повідомляє Суспільне.

"Тієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про скоєння домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально через двадцять хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та виявив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол" , - сказала Маєвська.

Вона уточнила, що саме дорогою до відділення поліцейські помітили та зупинили автомобіль із військовими, щоб перевірити документи.

За її словами, на момент нападу чоловік був у автомобілі поліції та не постраждав.