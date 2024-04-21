Латвия намерена отказаться от русского языка в школах как второго иностранного

Правительство Латвии готовит решение об ограничении русского языка в стране. Русский язык не будут учить в латвийских школах как второй иностранный.﻿ Со ссылкой на Delfi, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Латвийское правительство готовится 23 апреля принять запрет на изучение русского языка как второго иностранного. Согласно решению властей, с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или другой иностранный язык, но не русский.

В ходе публичного обсуждения запрета министерство образования Латвии получило более 300 возражений от частных лиц.

Основные причины недовольства сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны решать, какой язык им изучать. Также отмечается, что отказ от русского языка недопустим по политическим причинам.

Добавим, что в Латвии первый иностранный язык изучают в школах с первого класса. Второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы. Фактически в Латвии чаще выбирали как второй иностранный русский, потому что в школах не хватает учителей других языков.