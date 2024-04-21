В Воздушных силах предупредили об угрозах до прибытия F-16 и систем ПВО

Россия будет максимально интенсифицировать нанесение ударов по территории Украины к моменту прибытия многоцелевых истребителей F-16. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона Единые новости, сообщает Корреспондент.

Таким образом, спикер ответил на вопрос о том, каких неожиданностей от врага следует ожидать в промежуток времени, пока новая помощь из США прибудет в Украину.

По его словам, в течение последних месяцев враг уже использует это время и совершает массовые атаки.

"Конечно, враг будет максимально интенсифицировать свои удары по нашей территории, будет пытаться выбить критическую энергетическую инфраструктуру насколько это возможно" , - подчеркнул чиновник.

Евлаш добавил, что у врага остается достаточно много ракет.

Некоторые типы ракет враг применяет против Украины сейчас же после производства – с конвейеров.