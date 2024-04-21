В Повітряних силах попередили про загрози до прибуття F-16 та систем ППО
Росія максимально інтенсифікуватиме завдання ударів по території України до моменту прибуття багатоцільових винищувачів F-16. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав в ефірі інформаційного марафону Єдині новини, повідомляє Корреспондент.
Таким чином посадовець відповів на запитання про те, яких несподіванок від ворога слід чекати в проміжок часу, поки нова допомога зі США прибуде в Україну.
За його словами, протягом останніх місяців ворог вже використовує цей час і здійснює масові атаки.
"Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо", - наголосив посадовець.
Євлаш додав, що у ворога залишається досить багато ракет.
Деякі типи ракет ворог застосовує проти України зараз же після виробництва - з конвеєрів.
"Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога", - резюмував речник Повітряних сил.