В ВМС прокомментировали ракетный удар по судну в Севастополе

Военно-морские силы ВСУ отреагировали на взрыв в оккупированном Севастополе. В частности, соответствующее заявление сделал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, где его попросили прокомментировать сегодняшний взрыв в оккупированном Крыму, сообщает Корреспондент.

"Могу отметить, что российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это, в принципе, у них такая тактика, почти новая" , - пояснил он.

По его словам, с позиции Военно-морских сил он может только отметить, что подобные инциденты "и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры нашего врага в нашем Крыму".

Напомним, российские соцсети сообщили о взрывах в Севастополе в воскресенье утром, 21 апреля.

Впоследствии появилось видео с первыми кадрами прилета в оккупированном Крыму в Севастопольской бухте появилось в Сети.

Местный гауляйтер Развожаев заявил об атаке "противокорабельной ракеты, которую отбили". Квазичиновник утверждал, что обломки якобы вызвали "небольшое возгорание".