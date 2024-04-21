У ВМС прокоментували ракетний удар по судну в Севастополі

Військово-морські сили ЗСУ відреагували на вибух в окупованому Севастополі. Зокрема, відповідну заяву зробив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, де його попросили прокоментувати сьогоднішній вибух в окупованому Криму, повідомляє Корреспондент.

"Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це, у принципі, у них така тактика, майже нова" , - пояснив він.

За його словами, з позиції Військово-морських сил він може тільки зазначити, що подібні інциденти "і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму".

Нагадаємо, російські соцмережі повідомили про вибухи у Севастополі в неділю зранку, 21 квітня.

Згодом з'явилось відео з першими кадрами "прильоту" в окупованому Криму в Севастопольській бухті з'явилось у Мережі.

Місцевий гауляйтер Развожаєв заявив про атаку "протикорабельної ракети, яку відбили". Квазіпосадовець стверджував, що уламки нібито спричинили "невелике загоряння".