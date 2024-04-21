РФ нанесла удар баллистической ракетой по Одеской области, есть пострадавший

В воскресенье, 21 апреля, страна-агрессор Россия ударила баллистикой по Одесской области, в результате чего были повреждены частные дома. Об этом проинформировали Силы обороны юга.

«Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесщине» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что враг снова целился по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома. В одном из домов упал потолок. В частном дворе произошло возгорание сена.

В результате ракетного удара РФ по Одесской области известно об одном пострадавшем. Информация уточняется.