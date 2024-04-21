РФ нанесла удар балістичною ракетою по Одещині, є постраждалий

У неділю, 21 квітня, країна-агресор Росія вдарила балістикою по Одеській області, унаслідок чого були пошкоджені приватні будинки. Про це поінформували Сили оборони півдня.

«Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді вдарив балістикою по Одещині» , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог знов цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки. В одному з будинків впала стеля. На приватному подвір'ї сталося займання сіна.

Наразі внаслідок ракетного удару РФ по Одеській області відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється.