США призвали ЕС снизить налог на прибыль от замороженных активов РФ

США призвали Евросоюз снизить налог на доходы от замороженных российских активов в европейских банках. Это должно позволить выручить больше денег для помощи Украине. Со ссылкой на Financial Times, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как рассказало Financial Times, на Западе до сих пор не пришли к согласию о том, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. США выступают за полную конфискацию российских денег, в то время как ЕС хочет помогать Украине за счет прибыли от замороженных активов России.

Поэтому на прошлой неделе, как пишет Financial Times, США предложили европейским партнерам привлечь десятки миллиардов евро для Украины путем обеспечения кредитов под залог будущих доходов от замороженных активов РФ. Достичь согласия по этой идее планируют на саммите лидеров G7 в Италии в июне.

В то же время заместитель советника по вопросам национальной безопасности США Дейлип Сингх объяснил Financial Times, что такой механизм может предусматривать выпуск облигаций бизнесу или заем одним или несколькими правительствами G7, который будет погашен в первую очередь за счет процентного дохода от замороженных активов РФ. В рамках этой инициативы Европа может получить для Украины около 50 млрд долларов.

Но, по словам Сингха, чтобы эта идея сработала, критически важно "максимизировать годовой процентный доход" от замороженных российских активов. А для этого европейские партнеры должны уменьшить налог. Если это будет сделано, то, как посчитал Сингх, процентные доходы от активов РФ могут вырасти до 5 млрд евро в год.