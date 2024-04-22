Украина приостановит наступление РФ в случае быстрого прибытия помощи США – ISW
По оценке экспертов Института изучения войны (ISW), Силы обороны смогут приостановить российское наступление при условии быстрого поступления помощи США. Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.
Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер сообщил 21 апреля, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину до конца следующей недели, если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу
В то же время ISW продолжает оценивать, что украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели в ожидании помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут приостановить нынешнее российское наступление при условии быстрого поступления новой помощи от США.
Российские войска, вероятно, активизируют текущие наступательные операции и ракетные и беспилотные удары в ближайшие недели, чтобы воспользоваться "окном" до прибытия американской военной помощи с целью использования ограничений в поставках вооружения для Украины.
Ключевые выводы ISW за 21 апреля:
- Уорнер 21 апреля сообщил, что американская военная помощь Украине, включая ATACMS, может быть доставлена в Украину "до конца недели", если Сенат примет законопроект о дополнительных ассигнованиях 23 апреля, а президент США Джо Байден подпишет его до 24 апреля.
- Зеленский заявил 21 апреля, что быстрая доставка американской военной помощи Украине может позволить украинским силам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.
- Украинские военные нанесли удар и повредили корабль обеспечения подводных лодок "Коммуна" Черноморского флота России - старейший в мире действующий военно-морской корабль - в оккупированном Севастополе.
- Молдавский беглый олигарх Илан Шор 21 апреля объявил о создании нового пророссийского предвыборного блока "Победа", который планирует выдвинуть своего кандидата на президентских выборах в Молдове 20 октября.
- Избирательный блок "Победа", вероятно, позволит Кремлю сосредоточиться на объединении политических усилий в Молдове вместо того, чтобы поддерживать отношения с многочисленными пророссийскими молдавскими деятелями и партиями, как он это делал в последнее время.
- Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 21 апреля на фоне недавних сообщений об усилении поддержки Китаем войны России в Украине.
- Кремль заблокировал внутренний доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" (RSF), лишив россиян доступа к независимым оценкам состояния свободы слова и прессы в РФ.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Кременной и Авдеевки, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Российские войска увеличили использование небольших легких внедорожников вдоль линии фронта.