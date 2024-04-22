В Одесской области "Шахеды" ударили по фермерскому хозяйству – Силы обороны
В ночь на 22 апреля "Шахеды" атаковали Одесскую область, есть попадания по территории фермерского хозяйства. Повреждена сельхозтехника и складские здания.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Всего в Одесской области силы ПВО уничтожили 5 "Шахедов".