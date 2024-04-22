В Одесской области "Шахеды" ударили по фермерскому хозяйству – Силы обороны

В ночь на 22 апреля "Шахеды" атаковали Одесскую область, есть попадания по территории фермерского хозяйства. Повреждена сельхозтехника и складские здания.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали" , – говорится в сообщении.

Всего в Одесской области силы ПВО уничтожили 5 "Шахедов".