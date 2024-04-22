На Одещині "Шахеди" вдарили по фермерському господарству – Сили оборони

﻿У ніч на 22 квітня "Шахеди" атакували Одеську область, є влучання по території фермерського господарства. Пошкоджена сільгосптехніка та складські будівлі.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали" , – йдеться у повідомленні.

Загалом на Одещині сили ППО знищили 5 "Шахедів".