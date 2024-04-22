Китай подписал с РФ новый военный меморандум о партнерстве

Военно-морские силы России и Китая подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве﻿. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России, адмирал Александр Моисеев, подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с главнокомандующим ВМФ Китая адмиралом Ху Чжунмином по морским поисково-спасательным операциям во время визита Моисеева в Китай" , — пишут в ISW.

Там добавляют, что Моисеев и Ху обсудили сотрудничество военно-морских сил России и Китая, и договорились, что Моисеев примет участие в военно-морском симпозиуме Западной части Тихого океана в Циндао 22-23 апреля, где он встретится с высокопоставленными чиновниками ВМФ Китая и других стран.

Исследователи отмечают, что визит Моисеева в Китай, в частности, предшествует поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай с 24 по 26 апреля.