Стоимость нефти упала на фоне деэскалации между Израилем и Ираном

Цены на нефть опускаются в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели, сообщает Enkorr.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по киевскому времени составляла $86,52 за баррель, что на $0,77 (0,88%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,18 (0,2%), до $87,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,7 (0,84%), до $82,44 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,41 (0,5%) до $83,14 за баррель.

Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник. Активно торгуемые июньские фьючерсы подешевели во время торгов на $0,73 (0,89%), до $81,49 за баррель.

По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставок подешевел на 3,5%, на WTI – на 2,9%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезным убыткам.

Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Тем временем Палата представителей США одобрила новые санкции против нефтяного сектора Ирана. Санкции этой недели должен рассмотреть Сенат.

Реального ралли на нефтяном рынке нет, поскольку "в настоящее время мы не видим увеличения рисков для крупных производителей нефти в регионе", говорит аналитик Tradition Energy Гэри Каннингем, слова которого приводит Market Watch.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.