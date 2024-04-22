Вартість нафти впала на тлі деескалації між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту опускаються у понеділок після впевненого підйому за підсумками минулого тижня, повідомляє Enkorr.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8.20 за київським часом становила $86,52 за барель, що на $0,77 (0,88%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти здорожчали на $0,18 (0,2%), до $87,29 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,7 (0,84%), до $82,44 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $0,41 (0,5%), до $83,14 за барель.

Термін біржового обігу травневих контрактів на WTI спливає із завершенням сесії у понеділок. Червневі ф'ючерси, що активно торгуються, здешевшали під час торгів на $0,73 (0,89%), до $81,49 за барель.

За підсумками минулого тижня контракт на Brent із найближчою датою постачання здешевшав на 3,5%, на WTI – на 2,9%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході. Іран заявив, що удар Ізраїлю по країні, скоєний у ніч на п'ятницю, не призвів до жертв чи серйозних збитків.

Тегеран не має наміру давати відповіді на ізраїльські запуски безпілотників по провінції Ісфахан, повідомило агентство ЕФЕ з посиланням на головнокомандувача армії генерал-майора Абдолрахіма Мусаві.

Тим часом Палата представників США схвалила нові санкції проти нафтового сектору Ірану. Санкції цього тижня має розглянути Сенат.

Реального ралі на нафтовому ринку немає, оскільки "на цей час ми не бачимо збільшення ризиків для великих виробників нафти в регіоні", каже аналітик Tradition Energy Гері Канінгем, слова якого наводить Market Watch.

Саудівська Аравія, ОАЕ й Ірак залишаються осторонь конфлікту.