США ударили по пусковой установке после удара по авиабазе в Сирии – СМИ

После ракетного удара по американской военной базе на северо-востоке Сирии самолет возглавляемой США коалиции в Ираке и Сирии нанес удар по пусковой установке. Об этом пишет Voice of America со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Как указано, небольшой грузовик с ракетной установкой, закрепленной на кузове, был припаркован в иракском городе Зуммар, что на границе с Сирией.

Уничтоженный грузовик был изъят для дальнейшего расследования. Согласно предварительным данным, он был уничтожен в результате воздушного удара.

СМИ ранее сообщили, что по военной базе США на северо-востоке Сирии выпустили по меньшей мере пять ракет с территории Ирака.

Эта атака на американский военный объект на Ближнем Востоке стала первой с февраля.

Она произошла на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани вернулся после визита в США, где он встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.