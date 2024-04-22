"Укрзалізниця" возобновляет маршрут "Интерсити" в Одессу

"Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу скоростной поезд Интерсити+, который начнет ходить накануне Пасхи, 5 мая.﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Билеты в Одессу уже в приложении "Укрзалізниці", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов" , - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поезд №761/762 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Кроме этого, на пасхальный уикенд "Укрзализныця" увеличивает предложение мест из Киева во Львов - вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

Напомним, "Укрзалізниця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа в приложении "Дія".

В то же время мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако пользователи могут получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.