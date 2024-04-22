В российской Госдуме заявили об основаниях для конфискации иностранных активов в РФ

В российской Госдуме считают, что после голосования Палаты представителей Конгресса США по конфискации российских активов у Москвы есть все основания пойти на симметричный шаг по отношению к иностранным активам в РФ, сообщает Европейская правда.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что США "пошли на кражу российских активов".

"Вашингтон пошел на откровенно неправовое решение, совершив кражу. У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по зарубежным активам" , – заявил Володин.

Он предупредил, что решение конфисковать российские активы подорвет доверие к США со стороны других государств, бизнеса и инвесторов. Аналогичное мнение высказали ранее в Кремле.

Володин считает, что решение США принято, чтобы "спровоцировать" Евросоюз, где находится основная часть активов РФ, на такой же шаг. Спикер Думы добавил, что Вашингтон "перестал верить" в победу Украины, поэтому "готов давать деньги только в кредит" или "не свои".