Киев посетила двухпартийная делегация Конгресса США

Двухпартийная делегация американских политиков прибыла в Киев, чтобы засвидетельствовать непреклонность поддержки Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

«Посольство США в Киеве с радостью приветствует сегодня двухпартийную делегацию Конгресса США — Тома Кина, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана. Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непреклонна» , - отметили в диппредставительстве.