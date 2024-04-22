Кулеба призвал ЕС к "конкретным и смелым решениям" для усиления украинской ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел и обороны стран ЕС с призывом к "конкретным и смелым решениям" по усилению украинской противовоздушной обороны. Об этом Кулеба заявил во время видеообращения к европейским министрам, сообщает Европейская правда.

Он проинформировал европейских коллег о критических потребностях Украины для противодействия российской агрессии и изменения ситуации на поле боя в пользу ВСУ.

"Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования. Сейчас, когда вы собрались за одним столом, время действовать, а не дискутировать" , – подчеркнул министр.

Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым Кулеба поблагодарил европейских коллег за всю предоставленную Украине военную и другую поддержку с начала российского полномасштабного вторжения.

Он также отметил, что Европа не должна расслабляться, несмотря на недавнее решение Палаты представителей об одобрении проекта по помощи Украине.

"Во-первых, оборона Европы – это прежде всего дело нас, европейцев. Во-вторых, за полгода дискуссий в США Европа продемонстрировала настоящее лидерство и способность действовать. Я благодарен вам за это. Мы должны запомнить это ощущение и продолжить такое движение Европы вперед" , – отметил министр.

Он добавил, что Россию может остановить только сила, а осторожность только провоцирует ее.