В Киеве задержали корректировщика ударов для уничтожения Patriot и NASAMS

Служба безопасности Украины задержала в Киеве россиянина, который готовил ракетно-дроновые атаки РФ на пункты базирования противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, в частности, на зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Укринформ.

"Среди основных целей врага были радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ПВО, защищающие столичный регион. Фигурант должен был найти это вооружение и скорректировать по нему вражеский огонь" , - информируют в СБУ.

Такую задачу он получил от российской военной разведки, на которую начал работать еще во время проживания в Мурманске до полномасштабной агрессии.

Для выполнения вражеских указаний он прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года, якобы продавец бытовой и горюче-смазочной химии.

Долгое время он находился в статусе спящего агента, чтобы обустроиться на новом месте и развить собственное бизнес-прикрытие.

По данным военной контрразведки СБУ, осенью 2023 года российская разведка "расконсервировала" своего агента.

Под видом коммерческих поездок он курсировал по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО.

В зоне особого внимания были украинские зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot.

Чтобы отслеживать возможные позиции украинских войск, россиянин использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением. Также он установил в собственном автомобиле скрытую видеокамеру.

Разведданные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен был передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине.

Военная контрразведка СБУ помешала враждебным планам и своевременно их разоблачила.

После поэтапного документирования российский агент был задержан в киевской квартире. Одновременно СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.

Во время обыска у задержанного изъяли оптику, которую он использовал для отслеживания позиции Сил обороны.

Также у него были обнаружены российские паспорта и рубли, которые он получал за сотрудничество с военной разведкой РФ.

Кроме того, в ходе документирования фигуранта СБУ установила личность его куратора – кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных Сил России.

Для коммуникации с ним агент использовал предварительно подготовленные каналы в мессенджерах.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.