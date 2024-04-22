У Києві затримали коригувальника ударів для знищення Patriot і NASAMS

Служба безпеки України затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронові атаки РФ на пункти базування протиповітряної оборони Збройних сил України, зокрема на зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Укрінформ.

"Серед основних цілей ворога були радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ППО, які захищають столичний регіон. Фігурант мав знайти це озброєння та скоригувати по ньому ворожий вогонь" , - інформують в СБУ.

Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії.

Для виконання ворожої вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року, як начебто продавець побутової та паливно-мастильної хімії.

Тривалий час він перебував у статусі “сплячого агента”, щоб облаштуватись на новому місці та розвинути власне бізнес-прикриття.

За даними воєнної контррозвідки СБУ, восени 2023 року російська розвідка “розконсервувала” свого агента.

Під виглядом комерційних поїздок він курсував по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО.

У зоні особливої уваги були українські зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Patriot.

Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному автомобілі приховану відеокамеру.

Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокацій підрозділів ЗСУ агент мав передати своєму російському куратору для здійснення синхронних повітряних ударів по Україні.

Військова контррозвідка СБУ стала на заваді ворожим планам і своєчасно їх викрила.

Після поетапного документування російського агента його затримали у київській квартирі. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Під час обшуку у затриманого вилучили оптику, яку він використовував для відстежування позицій Сил оборони.

Також у нього виявили російські паспорти та рублі, які він отримував за співпрацю з воєнною розвідкою РФ.

Крім того, у ході документування фігуранта СБУ встановила особу його куратора – кадрового співробітника головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Для комунікації з ним агент використовував заздалегідь підготовлені канали у месенджерах.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.