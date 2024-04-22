МВД: военные, убившие полицейского, везли гранаты и боялись разоблачения

Задержанные военнослужащие, которые совершили стрельбу с полицейскими в Винницкой области, возможно боялись, что будут разоблачены, поскольку перевозили боевые гранаты в автомобиле. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона новостей, сообщает Украинская правда.

"Мотив установит следствие конечно. Но мы понимаем, что действительно, они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на данный момент, мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства будет изъято и все будет приобщено к материалам уголовного производства" , – сказал министр.

Клименко также рассказал, что второй полицейский, который получил ранения находится в среднетяжелом состоянии, но оно стабильное. "Врачи дают положительный прогноз" , - сказал он.

Клименко отметил, что задержанные перевозили боевые гранаты и, скорее всего, боялись быть разоблаченными, поэтому "так и действовали".

Напомним, ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний милиционер, а его напарник получил ранения.

Силы обороны сообщили, что год назад подозреваемые были в составе 28-й отдельной механизированной бригады, а сейчас являются действующими военными и проходят службу в другой воинской части.

Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.

Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу.

Нападавших задержали в воскресенье в Одесской области.