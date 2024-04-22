МВС: військові, які вбили поліцейського, везли гранати і боялися викриття

Затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин, повідомляє Українська правда.

"Мотив встановить слідство звичайно. Але ми розуміємо, що дійсно, вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті в водоймище гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази.

Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на даний момент, ми розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства буде вилучено і все буде залучено до матеріалів кримінального провадження", – сказав міністр.

Клименко також розповів, що другий поліцейський, який отримав поранення перебуває у середньо-важкому стані, але стан стабільний. "Лікарі дають позитивний прогноз" , - сказав він.

Клименко наголосив, що затримані перевозили бойові гранати і, скоріше за все, боялися бути викритими, тому "так і діяли".

Нагадаємо, вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.

Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.

Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна.

Нападників затримали у неділю в Одеській області.