Латвия может передать Украине систему ПВО малой дальности

Правительство Латвии готово передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности. ﻿Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, есть некоторые страны, которые имеют системы Patriot, и есть страны, у которых их нет.

"Но речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также подчеркнули наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то довольно широком спектре различных систем ПВО" , - завил министр.

Он подчеркнул, что Латвия готова внести свой вклад в противовоздушную оборону Украине.

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности" , - заявил Спрудс.

ПВО для Украины

В последние недели Россия значительно активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Оккупанты применяют баллистические ракеты, для перехвата которых существуют лишь две системы ПВО в мире: американский ЗРК Patriot и франко-итальянский SAMP/T.

Несмотря на наличие некоторых систем ПВО в арсенале Украины, их количество не соответствует масштабам угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо минимум 25 комплексов Patriot.

Нехватка эффективных систем ПВО ставит под угрозу жизнь мирных жителей и критически важные объекты инфраструктуры Украины.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров.