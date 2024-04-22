Оккупанты обстреляли автобусную остановку в Херсоне, трое раненных

В понедельник, 22 апреля, армия РФ обстреляла автобусную остановку в Днепровском районе Херсона. В результате удара пострадали женщина и двое мужчин. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

"В результате вражеского обстрела пострадала 44-летняя женщина. Она получила контузию, ранение ноги, взрывную и черепно-мозговую травмы" , - информировали в ОВА.

Позже в администрации сообщили о ранении двух мужчин, 48 и 51 лет.