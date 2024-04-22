Окупанти обстріляли автобусну зупинку у Херсоні, троє поранених

У понеділок, 22 квітня, армія РФ обстріляла автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару постраждали жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми" , - інформували в ОВА.

Пізніше в адміністрації повідомили про поранення двох чоловіків, 48 та 51 років.