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Окупанти обстріляли автобусну зупинку у Херсоні, троє поранених

Окупанти обстріляли автобусну зупинку у Херсоні, троє поранених
Фото: t.me/denisova_liudmyla

У понеділок, 22 квітня, армія РФ обстріляла автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару постраждали жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми", - інформували в ОВА.

Пізніше в адміністрації повідомили про поранення двох чоловіків, 48 та 51 років.

"Постраждалих з контузіями та вибуховими травмами госпіталізували. Лікарі надають їм медичну допомогу", - додали в ОВА.

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