Окупанти обстріляли автобусну зупинку у Херсоні, троє поранених
У понеділок, 22 квітня, армія РФ обстріляла автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару постраждали жінка та двоє чоловіків. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми", - інформували в ОВА.
Пізніше в адміністрації повідомили про поранення двох чоловіків, 48 та 51 років.
"Постраждалих з контузіями та вибуховими травмами госпіталізували. Лікарі надають їм медичну допомогу", - додали в ОВА.