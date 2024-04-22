Без перевооружения Европы НАТО обречено на поражение – Politico

Пока Россия существует в ее нынешнем виде, угроза, которую она представляет для Европы, никуда не исчезнет. Об этом говорится в материале Politico, сообщает Зеркало недели.

Поскольку война в Украине продолжается уже третий год, много было разговоров о том, чтобы коллективный Запад наконец-то проснулся от своей стратегической спячки, столкнувшись с угрозой, которую Россия представляет для Европы.

Но пора посмотреть правде в глаза: после того, как Конгресс США наконец-то принял пакет помощи Украине, Европа не спешит наращивать производство оружия и боеприпасов — не только на уровне, необходимом для поддержки Киева, но и для пополнения запасов, необходимых НАТО для собственных вооруженных сил. А с ухудшением ситуации на местах победа России в Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют.

Однако неоднократные предупреждения о том, что в случае поражения Украины Россия возобновит свои сухопутные войска и будет готова напасть на НАТО, привели не более чем к промедлению и нерешительным действиям. Помимо стран на восточном фланге НАТО европейские политические лидеры продолжают вести себя так, будто ничего не изменилось, поскольку их риторика до сих пор не подкреплена соответствующими действиями.

"Обещания по поводу будущих расходов — это не то же, что реальные контракты, побуждающие европейских оборонных подрядчиков к быстрому и масштабному увеличению производства. А без европейского перевооружения НАТО просто обречено на поражение" , — отмечает издание.

Военное руководство США и союзников — как в Европейском командовании Вооруженных сил США, так и в Верховном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — неустанно работает над тем, чтобы вернуть Альянсу его первоначальную роль — обеспечение коллективного сдерживания и обороны. Сейчас у Североатлантического союза есть региональные планы с требованиями к силам и средствам, которые позволят восстановить эту первоначальную функцию. Но если Европа не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы и не обеспечит реальный военный потенциал, чтобы сделать эти новые региональные планы надежными, их выполнение будет связано с неприемлемым риском.

И все же, судя по неравномерной реакции некоторых европейских столиц по поводу расходования денег на оборону, союзники, похоже, продолжают полагаться на США, которые возьмут на себя определенную часть бремени. Сегодня только 18 из 32 членов НАТО тратят или пообещали тратить 2% ВВП на оборону. Для сравнения, во времена холодной войны европейские страны тратили на оборону в среднем от 3 до 5% ВВП.

Но члены Североатлантического союза согласились с этими новыми планами на последнем саммите НАТО в Вильнюсе, а это значит, что обязательства по силам и средствам, связанным с этими планами, являются обязательными для выполнения. Однако всего за три месяца до юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне летом этого года Североатлантический союз продолжает бороться с недостатками в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне, глубоких высокоточных ударах, командовании и управлении, а также логистике.

В общем, среди европейских политиков, особенно в странах, отдаленных от восточного фланга, кажется, мало кто осознает тот факт, что этот вопрос сил и средств будет решающим в формировании будущего НАТО. Проще говоря, если европейские союзники не перенесут бремя обычного сдерживания и обороны с американских вооруженных сил на свои собственные силы, при том, что США будут продолжать обеспечивать ядерное сдерживание и высокотехнологичные средства — у НАТО не будет сил, необходимых для реализации своих новых планов.

Таким образом, европейские союзники по НАТО должны двигаться вперед, чтобы обеспечить свои армии ресурсами. Пока российское имперское государство существует в его нынешнем виде, угроза, которую оно представляет для Европы, никуда не исчезнет.