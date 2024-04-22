Убийство полицейского в Винницкой области: суд арестовал подозреваемых
В деле об убийстве полицейского в Винницкой области суд арестовал одного из подозреваемых без права внести залог, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
"Одному из подозреваемых в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей".
По данным УП, речь идет о фигуранте - отце - 1972 года рождения.
Обновлено: По ходатайству прокуроров второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области суд также избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемый - 26-летний военнослужащий. Ему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.
Предыстория:
- Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль в котором находились двое мужчин. Злоумышленники открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний милиционер, а его напарник получил ранения.
- Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что на видео, которое вероятно снято с боди-камеры полицейского после расстрела патруля в Винницкой области в ночь на 20 апреля, присутствуют военные одной из бригад.
- Вечером субботы стало известно, что на территории Винницкой области нашли авто, на котором передвигались убийцы полицейского, и боеприпасы, которые относятся к военному имуществу. Нападавших задержали в воскресенье 21 апреля в Одесской области.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, задержанные военнослужащие, которые устроили стрельбу с полицейскими в Винницкой области, возможно боялись, что будут разоблачены, поскольку перевозили боевые гранаты в автомобиле.