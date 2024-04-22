Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних

У справі про вбивство поліцейссього на Вінниччині суд арештував одного з підозрюваних без права внести заставу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою".

За даними УП, йдеться про фігуранта – батька – 1972 року народження.

Оновлено: За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд також обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.

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