Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд арештував підозрюваних
У справі про вбивство поліцейссього на Вінниччині суд арештував одного з підозрюваних без права внести заставу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
"Одному з підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві, обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою".
За даними УП, йдеться про фігуранта – батька – 1972 року народження.
Оновлено: За клопотанням прокурорів другому підозрюваному у розстрілі поліцейських на Вінничині суд також обрав безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Підозрюваний - 26-річний військовослужбовець. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.
Передісторія:
- Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
- Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
- Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нападників затримали у неділю 21 квітня в Одеській області.
- За словами очільника МВС Ігоря Клименка, затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінниччині, можливо боялися, що будуть викриті, оскільки перевозили бойові гранати в автомобілі.