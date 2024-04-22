Конгресс США спас гривну от обвала

Вечером субботы 20 апреля 2024 года состоялось долгожданное событие: Палата представителей США после полугода проволочек уверенным большинством проголосовала за законопроект, выделяющий около 61 млрд долларов на военную и финансовую поддержку Украины.

Законопроект поддержали как демократы, так и республиканцы: 311 человек (210 демократов и 101 республиканец) проголосовали «за», 112 человек (все – представители Республиканской партии) – «против».

Значение этого решения для Украины сложно переоценить, ведь последние полгода военная помощь от основного союзника практически не поступала.

Валютный рынок отреагировал на новость практически мгновенно: уже утром воскресенья 21 апреля все столичные обменные пункты выставили курс продажи доллара ниже, чем накануне. Так, если вечером пятницы и в субботу киевские оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 40,10-40,15 грн, то к концу дня воскресенья ценники опустились до 40 грн ровно.

В понедельник 22 апреля укрепление гривны продолжилось с новой силой. Тон традиционно задал межбанковский валютный рынок, на котором в прошлую пятницу был установлен новый исторический максимум – 39,91 грн на позиции «бид» (покупка). Торги понедельника открылись «оффером» (ценой продажи) на уровне 40 грн. Однако покупатели не стали покупать безналичный доллар по такой цене, и котировки быстро пошли вниз. К закрытию торгов они опустились до 39,72 грн на позиции «бид» и 39,74 грн на позиции «оффер», т.е. всего за один день доллар подешевел на 26 копеек.

Синхронно с безналичным вниз пошли и ценники на продажу наличного доллара. В 14:00 в Киеве можно было купить оптовую партию доллара по 39,85 грн.

Почему доллар начал дешеветь

Радостная новость из Штатов – не единственная причина, сыгравшая в пользу гривны. Каким бы хорошим не было это известие, но одного его недостаточно для того, чтобы тренд по доллару развернулся в обратную сторону.

Как объясняют аналитики портала "Курс Украины», укреплению гривны способствовали еще два фактора, о которых стоит упомянуть.

Первый – близость конца месяца. Необходимость проведения платежей в бюджет, а также выплат заработных плат сотрудникам побудила экспортеров активнее продавать валюту. И если до сегодняшнего дня они затягивали с продажами, то сегодня, видя, что котировки на межбанке пошли вниз, значительно активизировались. Существенно меньше свободной гривны (которую можно было направить на закупку валюты) стало и у импортеров. Тем более, что, опасаясь более существенного роста курса, многие из них купили необходимые суммы валюты еще на прошлой неделе.

Второй – с рынка ушел один из главных покупателей валюты, собственно, и создававший основной спрос на прошлой неделе. Как поведал порталу «Курс Украины» казначей одного из коммерческих банков, «этого клиента до конца месяца не будет, он уже купил все, что хотел». Если учесть, что запросы этой фирмы составляли порой около 30% общего объема торгов, столь существенное падение спроса не могло не сказаться.

Что будет с долларом дальше

Падение гривны было остановлено очень вовремя. Если бы официальный курс НБУ преодолел отметку 40,00 грн, трудно спрогнозировать, до каких высот поднялся бы доллар в обменниках. Сейчас же, по мнению аналитиков, у наличного доллара есть все предпосылки подешеветь до 39,50-39,60 грн. А если повезет – то и до 39,00-39,10 грн. Увидеть продажу ниже 39 гривен за доллар, даже с учетом всех благоприятных факторов, в апреле вряд ли получится.

Дальше все будет зависеть от ситуации на фронте. Ведь финансовый и валютный рынок крайне чувствительны ко всему, что происходит в стране.