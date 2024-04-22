Конгрес США врятував гривню від обвалу

Увечері суботи 20 квітня 2024 року відбулася довгоочікувана подія: Палата представників США після півроку зволікань впевненою більшістю проголосувала за законопроект, який виділяє близько 61 млрд доларів на військову та фінансову підтримку України.

Законопроект підтримали як демократи, так і республіканці: 311 осіб (210 демократів та 101 республіканець) проголосували «за», 112 осіб (усі – представники Республіканської партії) – «проти».

Значення цього рішення для України важко переоцінити, адже останні півроку військова допомога від основного союзника практично не надходила.

Валютний ринок відреагував на новину практично миттєво: вже вранці неділі 21 квітня всі столичні обмінні пункти виставили курс продажу долара нижче, ніж напередодні. Так, якщо увечері п'ятниці та в суботу київські оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 40,10-40,15 грн, то до кінця дня неділі цінники опустилися до 40 грн рівно.

У понеділок, 22 квітня, зміцнення гривні продовжилося з новою силою. Тон традиційно поставив міжбанківський валютний ринок, на якому минулої п'ятниці було встановлено новий історичний максимум – 39,91 грн на позиції «бід» (купівля). Торги понеділка відкрилися "оффером" (ціною продажу) на рівні 40 грн. Однак покупці не стали купувати безготівковий долар за такою ціною, і котирування швидко пішли вниз. До закриття торгів вони опустилися до 39,72 грн. на позиції «бід» та 39,74 грн. на позиції «оффер», тобто. лише за один день долар подешевшав на 26 копійок.

Синхронно з безготівковим вниз пішли цінники на продаж готівкового долара. О 14:00 у Києві можна було купити оптову партію долара за 39,85 грн.

Чому долар почав дешевшати

Радісна новина зі Штатів – не єдина причина, яка зіграла на користь гривні. Якою б гарною не була ця звістка, але одного її недостатньо для того, щоб тренд по долару розвернувся у зворотний бік.

Як пояснюють аналітики порталу «Курс України», зміцненню гривні сприяли ще два фактори, про які варто згадати.

Перший – близькість кінця місяця. Необхідність проведення платежів до бюджету, а також виплат заробітної плати співробітникам спонукала експортерів активніше продавати валюту. І якщо до сьогодні вони затягували з продажами, то сьогодні, бачачи, що котирування на міжбанку пішли вниз, значно активізувалися. Істотно менше вільної гривні (яку можна було спрямувати на закупівлю валюти) стало і в імпортерів. Тим більше, що, побоюючись істотнішого зростання курсу, багато хто з них купив необхідні суми валюти ще минулого тижня.

Другий - з ринку пішов один із головних покупців валюти, власне, і створював основний попит минулого тижня. Як розповів порталу "Курс України" скарбник одного з комерційних банків, "цього клієнта до кінця місяця не буде, він уже купив усе, що хотів". Якщо врахувати, що запити цієї фірми становили часом близько 30% загального обсягу торгів, таке істотне падіння попиту не могло не позначитися.

Що буде з доларом далі

Падіння гривні було зупинено дуже вчасно. Якби офіційний курс НБУ подолав позначку 40,00 грн., важко спрогнозувати, до яких висот піднявся б долар в обмінниках. Зараз, на думку аналітиків, у готівкового долара є всі передумови подешевшати до 39,50-39,60 грн. А якщо пощастить – то й до 39,00–39,10 грн. Побачити продаж нижче за 39 гривень за долар, навіть з урахуванням усіх сприятливих факторів, у квітні навряд чи вдасться.

Далі все залежатиме від ситуації на фронті. Адже фінансовий та валютний ринок є вкрай чутливими до всього, що відбувається в країні.