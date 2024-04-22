Зеленский провел очередное заседание Ставки: обсудили три важных вопроса

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили три темы Украины: фронт, производство оружия и защита инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал президента.

По словам президента, одним из вопросов была ситуация на фронте. В частности, Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на основных направлениях.

"Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров" , необходима нам безотлагательно" , - сказал президент.

Также были обсуждены вопросы производства Украиной вооружения. О результатах этого доложил глава Минобороны Рустем Умеров. Украина работает над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства.

И третий вопрос – это защита Украины от российских обстрелов.

"На следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно" , - рассказал президент .

Ситуация на фронте

Ранее Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Часов Яр к так называемому "дню победы" 9 мая. В случае, если же этого не произойдет – россияне планируют начать очередное контрнаступление.

В частности, в Британской разведке заявляли, что в Часовом Яру россияне хотят задействовать такую же тактику, что и в Авдеевке. оккупанты за сутки там сбрасывают до 30 авиабомб.

Добавим, украинские военные контролируют ситуацию в городе Часов Яр Донецкой области, несмотря на то, что оккупанты не прекращают штурмов.