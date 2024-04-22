Украина обсудила с Китаем перспективы участия в саммите мира

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Китая в Украине Фань Сяньжунем. Одной из тем обсуждений стало участие КНР в саммите мира, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Стороны обсудили вопросы активизации украинско-китайского политического диалога, перспективы участия Китая в реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и в первом инаугурационном саммите мира в Швейцарии" , - сказано в сообщении МИД.

Сибига и посол Китая пришли к согласию, что важно придерживаться принципов Устава ООН, международного права и взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности.

Замглавы МИД отметил рост объемов торговли между Китаем и Украиной, который достиг 12,8 млрд долларов в 2023 году. Также стороны обменялись мыслями насчет расширения сотрудничества в агропромышленной сфере.

Саммит мира и Китай

Напомним, в июне этого года пройдет первый Глобальный саммит мира - встреча по украинской формуле мира на уровне лидеров.

Киев ожидает, что в мероприятии, в частности, будет участвовать Китай, так как это самая влиятельная страна Глобального Юга и она имеет рычаги давления на Россию.

26 января заместитель главы ОП Игорь Жовква отметил, что украинские чиновники пригласили лидера КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите мира. Пекин ответ пока не дал.