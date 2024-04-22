Украинцев призывают не распространять имена пленных на митингах и соцсетях
Публичное распространение персональных данных военнопленных или гражданских, незаконно удерживаемых Россией и их родственников - может быть вредным при обмене, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, при распространении данных о пленных ими могут воспользоваться мошенники, ради наживы выманивают деньги у семей. Также эта информация может быть использована российскими спецслужбами.
"Она им необходима для того, чтобы и так невыносимые условия наших Защитников и Защитниц превратить в еще хуже. Нравственное унижение или устрашение при условии знания персональных данных военнопленного или гражданского заложника может нанести еще больший вред, чем физическое влияние", - пишет Лубинец.
Он посоветовал на мирных митингах и социальных сетях тщательно заботиться о том, чтобы враг не узнал персональные данные:
- фамилии;
- имена;
- звание;
- позывной;
- номер бригады;
- части;
- место дислокации;
- фото.
"Враг коварен и подстерегает во всех сферах. И его главная цель не изменилась - он хочет, чтобы украинцы и Украина перестали существовать. Поэтому берегите друг друга и персональные данные", - отметил омбудсмен.
Обмен пленными "всех на всех"
Напомним, что в марте этого года во время Святой Мессы в Ватикане Папа Римский Франциск призвал Россию и Украину к обмену военнопленными по формуле "всех на всех".
А около года назад глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех" и "приближается к этому".