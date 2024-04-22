В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за пуска ракеты (Обновлено)

В части областей Украины вечером 22 апреля объявили воздушную тревогу, воздушные силы предупреждают о ракете, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Около 22:15 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. В воздушных силах сообщили о ракете на Кременчуг.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:22 выглядит так:

В 22:19 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы.

В 22:46 сообщили об отбое в областях.