У низці областей оголосили повітряну тривогу через пуск ракети (Оновлено)

В частині областей України ввечері 22 квітня оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили попереджають про ракету, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

Близько 22:15 в більшості областей України оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах повідомили про ракету на Кременчук.

Мапа повітряних тривог станом на 22:22 виглядає так:

О 22:19 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті чутно вибухи.

О 22:46 повідомили про відбій в областях.