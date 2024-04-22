Politico: США уже готовят "больший, чем обычно" пакет помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена на фоне ожидаемого одобрения дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе готовит "больший, чем обычно", пакет военной помощи для Киева, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на нескольких американских чиновников написало издание Politico.

По данным Politico, будущий пакет военной помощи Украине еще не сформирован окончательно. Но ожидается, что он будет "значительно больше", чем последний транш в размере 300 миллионов долларов, выделенный в марте как чрезвычайная мера.

Источники издания указывают, что в новый пакет войдет бронетехника, в частности боевые машины Bradley, военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113, а также "ракеты", артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Один из чиновников, который говорил с Politico, заявил, что речь идет о "большом пакете, который поможет удовлетворить потребности Украины на поле боя".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".