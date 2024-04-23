РФ усилила инфооперации против Харькова, чтобы из города бежали люди – ISW

Россия усилила удары и информационные операции против украинцев в городе Харькове. Кремль уничтожает Харьков, чтобы убедить украинцев бежать из города и переместить миллионы людей внутри страны. Со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Россияне используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в Украине в ожидании военной помощи из США.

Рупоры Кремля также используют беспокойство о предстоящей наступательной операции России против Харькова для проведения скоординированной информационной операции, чтобы вызвать панику среди украинцев.

По оценкам ISW, вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень низкая, если Украина быстро получит возобновленную военную помощь от США.

Украинские официальные лица ранее обсуждали возможность того, что российские войска могут начать наземную операцию против Харькова позже этим летом.

Однако аналитики ISW оценивают, что россиянам не хватит сил, необходимых для захвата города, пока украинские военные будут адекватно обеспечены.

Ключевые выводы ISW за 22 апреля: