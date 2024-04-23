РФ усилила инфооперации против Харькова, чтобы из города бежали люди – ISW
Россия усилила удары и информационные операции против украинцев в городе Харькове. Кремль уничтожает Харьков, чтобы убедить украинцев бежать из города и переместить миллионы людей внутри страны. Со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Россияне используют ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны и повышенную напряженность в Украине в ожидании военной помощи из США.
Рупоры Кремля также используют беспокойство о предстоящей наступательной операции России против Харькова для проведения скоординированной информационной операции, чтобы вызвать панику среди украинцев.
По оценкам ISW, вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень низкая, если Украина быстро получит возобновленную военную помощь от США.
Украинские официальные лица ранее обсуждали возможность того, что российские войска могут начать наземную операцию против Харькова позже этим летом.
Однако аналитики ISW оценивают, что россиянам не хватит сил, необходимых для захвата города, пока украинские военные будут адекватно обеспечены.
Ключевые выводы ISW за 22 апреля:
- Кремль проводит скоординированную воздушную и информационную операцию с целью уничтожения Харькова, для того, чтобы убедить украинцев бежать и внутренне переместить миллионы украинцев накануне возможной будущей наступательной операции России против города или других регионов Украины.
- Рупоры Кремля используют беспокойство относительно будущей наступательной операции России против Харькова, чтобы провести скоординированную информационную операцию, которая, вероятно, имеет целью посеять панику среди украинцев. По оценкам ISW, вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень низкая, если Украина быстро получит возобновленную военную помощь от США.
- Россия усиливает ударные и информационные операции против украинцев в Харькове, чтобы воспользоваться ограниченными возможностями украинской противовоздушной обороны и усилением напряженности в Украине в относительно короткий промежуток времени до прибытия военной помощи от США в прифронтовые районы.
- Российские войска, похоже, имеют целью осуществить широкое проникновение вглубь украинских позиций к северо-западу от Авдеевки (Донецкая область), но их способность сделать это, скорее всего, будет притуплена прибытием американской и другой западной помощи на линию фронта.
- 22 апреля The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Финляндия предпринимает конкретные шаги, чтобы защитить себя от российских гибридных операций с использованием оружия и созданных Россией миграционных кризисов на российско-финской границе.
- Кремль, похоже, подчеркивает свои отношения с Азербайджаном, преуменьшая ухудшение российско-армянских отношений после того, как Россия не смогла предотвратить потерю Арменией Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Часового Яра, Авдеевки и Донецка, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Российская государственная волонтерская беспилотная инициатива "Судоплатов" оснащает российских военных, действующих на Бахмутском направлении, дешевыми и бракованными беспилотниками.