Оккупанты ночью ударили "Шахедами": сколько беспилотников уничтожила ПВО

В ночь на 23 апреля русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне запустили 16 ударных дронов из мыса Чауда в оккупированном Крыму и Курской области РФ. Также оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области.

"Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях" , – сообщил Олещук.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.