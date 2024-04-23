Окупанти вночі вдарили "Шахедами": скільки безпілотників знищила ППО

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 15 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни запустили 16 ударних дронів з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області РФ. Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області.

"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях" , – повідомив Олещук.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.