Окупанти вночі вдарили "Шахедами": скільки безпілотників знищила ППО
У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 15 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом росіяни запустили 16 ударних дронів з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області РФ. Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області.
"Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", – повідомив Олещук.
Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.