Россияне атаковали беспилотниками Одессу: повреждены дома, есть пострадавшие

В результате ночной атаки "Шахедами" на Одессу повреждены жилые дома, получили ранения 9 человек, из них четверо – дети.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В поврежденных домах произошел пожар. Работники ГСЧС спасли 34 человека.

Среди девяти пострадавших, четверо из них – дети 12 и 9 лет и двое младенцев. Все травмированные дети в средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.