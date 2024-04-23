Росіяни атакували безпілотниками Одесу: пошкоджені будинки, є постраждалі
Внаслідок нічної атаки "Шахедами" на Одесу пошкоджені житлові будинки, отримали поранення 9 людей, з них четверо – діти.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
У пошкоджених будинках сталася пожежа. Рятувальники врятували 34 людини.
Серед дев'яти постраждалих, четверо з них – діти 12 і 9 років та двоє немовлят. Усі травмовані діти у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.
Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середнього ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.